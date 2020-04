PM recupera duas motos roubadas e apreende um menor com drogas

Um menor de de idade foi apreendido com uma motocicleta furtada e uma pequena quantidade de drogas, na terça-feira (31), na Avenida Epitácio Pessoa, no Bairro Multidão 2, em Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou uma motocicleta modelo Fazer de cor branca, de placa NXS 4H11, conduzida pelo adolescente. Foi dada ordem de parada, que foi obedecida pelo condutor.

Ele foi abordado mais à frente, e na revista pessoal foi verificado que na boca do jovem estava uma pequena quantidade de drogas escondido. A moto tinha uma restrição de furto na cidade de Acrelândia.

Diante dos fatos, o menor infrator foi conduzido para a delegacia do município de Plácido de Castro.

Já na parte da tarde, os militares receberam uma denúncia via CIOSP de um roubo no Ramal do 12, na Rodovia Ac-475, na zona rural de Plácido de Castro.

A vítima trafegava pelo ramal, quando dois homens chegaram em uma motocicleta de cor preta e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram a motocicleta modelo Broz de cor verde e placa OVG 1068.

Em seguida, a vítima conseguiu pedir ajuda na rodovia e as guarnições foram acionadas, mandando fechar inclusive as barreiras do Exército em Plácido e PM em Senador Guiomard.

Após fazerem um patrulhamento próximo a cidade de Plácido de Castro, foi solicitado apoio a uma equipe de investigadores da Polícia Civil que acabou localizando a moto roubada, jogada dentro de um matagal às margens de um ramal.

O veículo foi colocado em cima da caminhonete da PM e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Plácido, para que fosse tomado as medidas cabíveis.

