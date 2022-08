Assis Brasil: prefeito visita comunidade isolada e atende reivindicações dos moradores

Sábado, dia 30 de julho, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia atendeu um convite do vereador Wermerson Martins para participar de uma reunião na comunidade Solidade, localizada na Resex Chico Mendes, Seringal Icuriã. Os moradores da localidade receberam o prefeito e o vereador com muita alegria, tendo em vista que foi a primeira vez que um prefeito foi até o local.

Na pauta os participantes da reunião trataram sobre a possível abertura de um ramal para dar acesso aos moradores, além de temas relacionados à saúde, educação e produção agrícola. Os moradores também avaliaram a atuação da professora e do agente de saúde que trabalham na região .

“Eu moro aqui no ramal do Castanhal e tô muito feliz porque desde que o prefeito Jerry assumiu a prefeitura a gente tem sido atendido. O prefeito já garantiu a recuperação do ramal e agora estamos com nossa energia elétrica instalada. São muitas conquistas em pouco tempo de administração desse prefeito, coisas que a gente esperava há mais de 10 anos”, disse Deuzimar Rodrigues.

“Agradeço o prefeito por atender meu convite e vir aqui ouvir essa comunidade. É ouvindo as pessoas que se pode fazer uma gestão de sucesso”, disse o vereador Wermerson Martins.

