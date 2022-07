Prefeitura de Brasiléia realiza recuperação de ramais

Ramais dos quilômetros 52 e 75 estão sendo contemplados.

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de obras realiza durante toda essa semana, melhorias nos ramais dos quilômetros 75 e 52.

Nesta quinta-feira, 28, o Secretário de Obras Francisco Andrade, acompanhado do Coordenador de Ramais, Josué Oliveira estiveram visitando os trabalhos de recuperação dos referidos ramais, visando trazer melhor trafegabilidade aos moradores daquelas localidades.

De acordo com o coordenador responsável pelos trabalhos nos ramais de Brasiléia, a recuperação nos trechos está sendo realizada simultaneamente nos dois ramais do município. ” Estamos com duas equipes da Prefeitura de Brasiléia realizando esses serviços para garantir as melhores condições de trafegabilidade “, disse o coordenador.

O secretário de Obras, Francisco Lima acompanha de perto os trabalhos nas duas comunidades. ” A Prefeita Fernanda Hassem nos solicitou que fosse realizada a recuperação, tanto no ramal do quilômetro 52 como no 75, onde estamos acampados com nossa equipe, no sentido de dar celeridade ao serviço”, finalizou.

