Assis Brasil realiza o Programa Prefeitura na Aldeia

Uma equipe coordenada pelo Diretor de Esportes, professor Marissandro Nascimento e pela Secretária da Mulher, Cultura e Juventude, Ruth Oliveira, estive na última sexta-feira, 22, na aldeia Nova Vida realizando o Programa Prefeitura na Aldeia, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

O vice-prefeito do município, Reginaldo Martins esteve presente e falou da importância do evento.

“Nossa gestão tem buscado está mas próximo das comunidades indígenas, buscando o resgate dessa cultura que é tão forte em nosso município. O prefeito Jerry Correia esteve nas aldeias indígenas no rio Iaco e nós aqui no alto Rio Acre participando das atividades”, disse.

Dentre as atividades, houve torneio de futebol masculino e feminino, corrida do saco, pau de sebo, tiro de arco e flecha e diversas brincadeiras para as crianças.

O cacique da aldeia Nova Vida, Eduardo Jaminawá, disse que sua aldeia é nova mas que já está organizada.

“Agradeço a equipe da prefeitura que veio está aqui conosco para comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Isso é compromisso com nossa gente que passou tantos anos esquecida”.

