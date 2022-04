Após confusão, Prefeitura de Assis Brasil proíbe consumo de bebida alcólica no ginásio da cidade

Um novo Decreto Municipal, assinado nesta segunda-feira, 25, pelo prefeito de Assis Brasil, reforça a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior do ginásio Sidney Moraes. A regra já havia sido estabelecida no ano passado, por meio do Decreto Municipal 210, no entanto, a medida não vinha sendo respeitada por parte de alguns torcedores.

O Decreto Municipal 118 determina a proibição do ingresso de pessoas no ginásio Sidney Moraes portando bebidas alcoólicas, seja em latas, garrafas, copos ou qualquer outro recipiente.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp