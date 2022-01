Assis Brasil será beneficiada com programa de iluminação pública

Com um investimento superior a R$ 1,6 milhão, a Energisa Acre vai realizar obras de modernização e eficientização da iluminação pública em sete municípios. A iniciativa é da Energisa Acre através do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

As obras serão realizadas ainda no primeiro semestre de 2022 nos municípios de Assis Brasil, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Tendo sido esses projetos aprovados na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética, que anualmente é realizado pela Energisa.

Os projetos contemplam a substituição das luminárias existentes em vias públicas indicadas pelas prefeituras por luminárias de LED, mais modernas e duráveis.

O projeto prevê a substituição de mais de mil pontos nos sete municípios, resultando em uma economia anual para as sete prefeituras de aproximadamente de R$ 730 mil.

O Especialista em Eficiência Energética da Energisa Acre, Pedro Henrique Melo, comenta sobre a iniciativa: “Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto e segurança, reforçando nosso compromisso com a população acreana. A troca de lâmpadas convencionais pela tecnologia LED, que são modernas e com maio capacidade de iluminação, permite além da melhoria na iluminação das vias uma economia nas contas de iluminação pública do município e redução da necessidade de investimento de manutenção em IP por parte da prefeitura”, detalhou.

Desde 2019, por meio do seu Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL, a Energisa Acre já investiu mais de 6,7 milhões de reais em projetos de modernização/eficientização de iluminação pública nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e Manoel Urbano.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp