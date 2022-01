Prefeitura de Epitaciolândia dá reajuste de 25% a servidores

Cumprindo o que anunciou em dezembro, o prefeito Sérgio Lopes determinou a Secretaria de Planejamento e Finanças que efetuasse na data de hoje o pagamento a todos os servidores municipais referentes ao mês de janeiro com reajuste de 25%.

A prefeitura é a primeira em todo o Estado do Acre a pagar antecipado o mês de janeiro e conceder reajuste salarial aos seus servidores, além disso, todos os servidores da educação receberão acrescidos em seus vencimentos 1̸3 de férias, sendo que professores recebem adicional de férias referentes a 45 dias que é um direito garantido por lei.

O secretário de Finanças Antônio Rocicley, ressaltou que com o pagamento da folha já com reajuste serão injetados cerca de 2 milhões de reais na economia local.

Para o prefeito Sérgio Lopes, pagar o mês de janeiro já com reajuste e motivo de muita satisfação.

“Estamos pagando hoje todos os servidores municipais com o reajuste anunciado em dezembro, para nós é motivo de muita alegria, pois estamos valorizando nossos servidores que nos ajudam a construir um município melhor”

O prefeito ressaltou ainda que está pagando hoje devido os festejos do padroeiro da cidade que ocorre durante toda essa semana, sendo amanhã dia 20 o ponto forte do evento religioso.

“Estamos antecipando o pagamento para o dia 19, a fim de garantir que as pessoas estejam com dinheiro no bolso para aproveitar a festa de São Sebastião uma tradição religiosa em nossa cidade” Pontuou Sérgio Lopes.

