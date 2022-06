Assis Brasil tem a melhor cobertura vacinal em crianças em todo o Acre

Nenhuma cidade do Acre vacinou mais crianças contra a influenza nos últimos seis meses, que Assis Brasil. O município, distante 310 km de Rio Branco, atingiu 68,9% de cobertura vacinal em crianças com idade de seis meses a cinco anos, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 13, pela Secretaria de Saúde do Acre, SESACRE.

A cidade da tríplice fronteira é seguida por Mâncio Lima, com 53,4% e Manoel Urbano, onde 51,2% crianças foram vacinadas. A capital Rio Branco foi a cidade que menos vacinou, com apenas 5,1%.

Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, disse que o índice alcançado na cobertura vacinal é o resultado de intensas campanhas, busca ativa e gestão eficiente da saúde. O gestor falou que enquanto equipes atuavam nas unidades de saúde da cidade, outros profissionais percorreram todas as comunidades na zona rural.

“ Apesar de sermos um município pequeno, a responsabilidade é grande. Vamos continuar com as campanhas para ampliarmos ainda mais essa cobertura vacinal”, garantiu.

