Prefeitura de Assis Brasil garante recuperação dos ramais Humaitá, Castanhal, Jacarecica e Katianã na Resex Chico Mendes

Ainda estamos no início do verão e a Prefeitura de Assis Brasil, por meio das secretarias de Obras e Agricultura, já realizou a recuperação dos principais ramais que dão acesso ao transporte escolar das escolas Baixa Verde e Sandoval Batista. A patrulha mecanizada da prefeitura está concluindo o ramal Katianã e em seguida atenderá a rota principal do ramal do Icuriã até as margens do Rio Iaco.

Outros ramais que também já foram recuperados este ano são: Ramal São Francisco, Ramal Km 13, Ramal Km 8, Ramal Boca do São Pedro e Ramal Fundiária. As máquinas também estão concluindo os trabalhos no Ramal Recife e Ramal Livramento.

“É garantia de acesso e escoamento da produção agrícola. Nosso setor rural precisa ser fortalecido para gerar mais riquezas para o município”, comentou o prefeito Jerry.

