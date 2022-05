Auxilio Brasil Contempla mais de quatro mil famílias em Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem participou da atividade de entrega de novas folhas para recebimento do Programa Auxilio Brasil em Brasiléia. O evento, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, reuniu dezenas de moradores dos diversos bairros de Brasiléia, cadastradas e contempladas pelo Programa.



Desde o início do ano, mais de mil novas famílias passaram a receber o valor mínimo de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), destinados pelo Governo Federal às famílias em vulnerabilidade social.

Em Brasiléia, o Auxilio Brasil é Coordenado pelo município, através da Secretaria de Assistência Social, onde é coordenado por Elisson Negreiros.



Além de Fernanda Hassem, estavam presentes na atividade os vereadores Jurandir Queiroz, Elenilson Cruz, secretários municipais Djahilson Américo, de assistência social, Francisca Oliveira, secretária municipal de saúde, Careca Gadelha, secretário de agricultura, Francélio Barbosa, secretário municipal de saúde, gerentes, coordenadores e equipe da Assistência Social de Brasiléia.



Francisca Rodrigues é arrimo de família, mãe de 4 filhos e uma das beneficiadas com o auxílio. De acordo com ela, a renda extra veio em boa hora para ajudar nas despesas de casa. ” Eu estou muito grata por receber esse benefício, agradeço a Prefeita Fernanda Hassem pela equipe que ela tem e pelo carinho que ela tem com quem é mais carente”, disse Dona Francisca.



O vereador Jurandir Queiroz esteve na atividade e ressalta a importância do trabalho da equipe . ” A secretaria de assistência social tem sido fundamental para a busca dessas famílias que realmente precisam dessa ajuda para comprar alimento, comprar o gás e ajudar no sustento de casa. A Prefeita Fernanda Hassem é muito comprometida com as causas sociais e sempre busca ajudar as famílias que vivem em condição de vulnerabilidade social”, afirmou o vereador.



A Prefeita Fernanda Hassem fala da importância da renda extra para os beneficiados. ” Ao todo em Brasiléia são mais de 4 mil famílias, uma injeção na economia de quase dois milhões de reais, ajudando a dar mais dignidade às mulheres e homens que recebem esse benefício. Nossa equipe de assistência social trabalha com muita responsabilidade para que realmente sejam contemplados quem realmente necessita, obedecendo os critérios de ter em dia a carteira de vacinação, a frequência escolar das crianças e pesagem em dia. Sem esses itens preenchidos, o município não é contemplado”, afirmou a Prefeita, que alertou para o fato de existirem vários contemplados que precisam atualizar os critérios para que o benefício não seja bloqueado.

