Estação de Tratamento de Água de Assis Brasil recebe visita de alunos da rede municipal

ETA de Assis Brasil recebe visita de alunos da Escola Municpal Vicente Bessa (Foto: cedida)

Recepcionados pelo gerente da unidade do Saneacre no município, Arquileudo Mathias, durante a visita os estudantes puderam saber mais sobre o processo de tratamento da água, e acompanhar cada etapa, da captação até a cloração – processo de adição de cloro à água como um método de purificação para torná-la apta ao consumo humano como água potável – e distribuição.

No laboratório, os alunos aprenderam sobre parâmetros de potabilidade e participaram de testes para análise da turbidez, um dos parâmetros de qualidade para avaliação das características físicas da água bruta e da água tratada.

“Planejamos uma programação para que, além de explicar e demonstrar o processo de tratamento, pudéssemos abordar aspectos sociais e econômicos do saneamento básico, apresentar aos alunos conhecimentos que possam contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, capazes de atuar também como replicadores de uma cultura de uso consciente da água tratada”, explicou Arquileudo Mathias.

O professor Raimundo de Souza avaliou a importância da atividade prática para o sucesso da aprendizagem dos alunos: “Foi uma superaula prática. Pude observar o envolvimento dos alunos, que fizeram perguntas e demonstraram interesse pela área do saneamento. Foi um momento de grande aprendizado e muitas descobertas pra eles.”

Após intervalo imposto período de pandemia, as visitas às unidades operacionais do sistema de abastecimento de água no interior do estado devem ser intensificadas a partir do retorno às aulas presencias.

A presidente do Saneacre, Waleska Bezerra, enfatizou a importância da ação educativa como estratégia de integração com os usuários do Saneacre no interior do estado: “É sempre uma alegria poder receber estudantes, educadores, pesquisadores, e contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos que visitam nossas unidades. Informar a sociedade sobre o como funciona o saneamento é fundamental para que possamos unir forças em prol de um serviço cada dia melhor em todo o estado.”

