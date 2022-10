Auxílio Brasil contemplou mais de quinhentas famílias de Epitaciolândia em 2022

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, informou que, de janeiro à outubro de 2022, cadastrou 1.100 novas famílias e 556 foram contempladas pelo programa nacional Auxílio-Brasil.

O Município de Epitaciolândia possui 4.300 pessoas cadastradas no cadastro único da Assistência Social atualmente, entre os benefícios estão a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio-Gás, Auxílio-Brasil e outros.

Cristina Meireles, coordenadora do programa “Auxílio Brasil” no município, ressalta que as pessoas que estão com o cadastro desatualizado desde 2017, 2018 e 2019 devem procurar a Secretaria para realizar a atualização do cadastro. “Estamos de portas abertas para atender à população e esclarecer quaisquer dúvidas”.

A Prefeitura de Epitaciolândia vem trabalhando para promover cidadania por meio dos benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com articulação de políticas voltadas aos beneficiários, com vistas à superação das vulnerabilidades sociais das famílias do município.

