Avó da prefeita de Brasiléia morre aos 91 anos: “Uma matriarca amada”, lamenta Fernanda

Wanglézio Braga

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT) e inúmeros moradores de Epitaciolândia e Brasiléia estão de luto. Morreu hoje (27), aos 91 anos, a dona Maria de Nazaré Brandão Hassem, avó da prefeita. A causa da morte não foi ainda revelada. A família também não informou o local do velório e do enterro.

Dona Nazaré era bastante conhecida na região por ser parteira, professora e agricultora. Mãe de 7 filhos, 28 netos, 40 bisnetos, era aposentada. Ficou viúva aos 42 anos de idade, onde deu continuidade aos negócios da família no comércio de borracha e castanha. Nazaré completou 91 anos no mês passado.

“Vovó Nazinha era minha matriarca amada, cada decisão importante que eu ia tomar, sempre pedia os conselhos dela. Ajudou a construir a história de Epitaciolândia, foi professora, agricultora, parteira, ajudou tanta gente, sua essência sempre foi servir as pessoas”, lamentou a prefeita.

Fernanda enalteceu ainda as qualidades de dona Nazaré e descreveu o sentimento de perda. “Mulher de uma fé inabalável, temente à Deus, muito conhecida por suas orações que sempre acalentavam os nossos corações. Sinônimo de garra e força, que passou por gerações e inclusive muito da minha força e determinação vem dela. Hoje a perdemos, minha amada vozinha. A dor é imensa, mas é a certeza que você está ao lado do meu avô José Hassem e nos braços do Pai Celeste, que nos conforta. Vá em paz D. Nazinha, nosso amor por você será eterno”, concluiu.

