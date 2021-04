NOTA DE PESAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA

Homenagem póstuma ao seringueiro Antônio Luiz da Silva Filho. Com mais profundo pesar, a câmara Municipal de Epitaciolândia lamenta o falecimento ocorrido na última quarta-feira (21) de abril de 2021 ex-seringueiro e agricultor aos 83 anos vítima do COVI-19. Natural de Assis Brasil Antônio Luiz trabalhou por mais de meio século como seringueiro e agricultor, era respeitado pelos patrões e vizinhos, por ser um homem de nobre reputação em sua valorosa habilidade de lidar com a produção de borracha, castanha e produtos agrícolas. Após 60 anos de casado, deixou esposa, filhos (as) dezenas de netos (as), bisnetos (as) e tataranetos. Deixou um legado vasto de exemplos virtuosos.

Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, conceda a sua alma o descanso e a paz eterna no colo do Pai e, nestes dias de tristeza e de pesar, possa confortar o coração de todos os seus familiares e amigos. Em homenagem e respeito a memória deste importante cidadão Acreano, este Legislativo homenageia a esse grande homem. Que honrou muito o Município de Epitaciolândia.

“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.” (João 11:25-26)

