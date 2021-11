Bandidos roubam caixa eletrônico do Banco 24 horas da rodoviária de Rio Branco

Na madrugada desta segunda-feira, 22, bandidos roubaram o caixa eletrônico que fica na Rodoviária Internacional de Rio Branco. Ainda não se tem informações de quantos bandidos estiveram envolvidos na ação criminosa, mas os primeiros funcionários das empresas de ônibus que chegaram ao local, se depararam com apenas parte do equipamento.

De acordo com Rogério Pessoa, funcionário de uma das empresas que atua no transporte interestadual, afirmou que, apesar do susto, não se surpreendeu, já que não existe nenhum tipo de segurança na única rodoviária de Rio Branco.

“Aqui não tem segurança de nenhum tipo. O box da PM foi desativado e está abandonado, não tem segurança armada e até as câmeras de segurança estão desativadas. Não há segurança nem para quem trabalha e nem para chega ou parte de viagem”, afirma Rogério.

