Polícia Federal incinera 400 quilos de drogas apreendidas em operações no Acre

Um lote de pelo menos 400 quilos de drogas diversas foi incinerado pela Polícia Federal na sexta-feira (19) em Rio Branco. A maior parte da droga era maconha e cocaína, além de folhas de coca apreendidas ao longo do ano em todo o Acre. A incineração ocorreu na fornalha de uma cerâmica situada na Rodovia Transacreana, nos arredores da Capital.

O procedimento de destruição das drogas foi coordenado pela Polícia Federal, com a participação de autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual e Federal, além da Vigilância Sanitária do Acre. As drogas são provenientes de diversas apreensões realizadas pela PF, PRF, em virtude de prisões em flagrante delito, assim como em decorrência de operações policiais no âmbito de investigações de repressão ao tráfico de drogas e de combate à facções criminosas conduzidas pela Polícia Federal, informou um comunicado emitido pelo órgão na manhã deste sábado (20).

Material foi incinerado na sexta-feira/Foto: Divulgação PF

De acordo com a Polícia Federal, as apreensões resultaram em relevantes prejuízos aos traficantes, um dos objetivos dos órgãos de repressão, que é, de acordo com diretriz nacional da política antidrogas, descapitalizar as organizações criminosas voltadas à prática do crime de tráfico. O objetivo disso é desarticula-las financeiramente, expropriando delas todo o patrimônio, bens e valores acumulados com o lucro das atividades ilícitas.

Investigações da Polícia Federal revelam que a efetividade da persecução penal está na aniquilação financeira da criminalidade organizada, o que frustra a sua reestruturação.

