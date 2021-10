Bebê de um mês é resgatada de cárcere privado

Homem ameaçou matar filha de um mês com faca durante abordagem policial no interior do AC — Foto: Arquivo/PM-AC

Conforme a Polícia Militar, a mãe da criança estava no hospital da cidade machucada após conseguir fugir de casa, onde o marido a mantinha, junto com a filha, em cárcere privado.

A mulher relatou à polícia que o marido tinha chegado em casa sob efeito de drogas e começou a agredir ela e a filha com socos, chutes e enforcamento.

Homem colocou faca no pescoço da filha e jogou bebê no chão

A equipe policial foi até o local, no Centro da cidade, e o homem disse que não iria entregar a criança, por ser sua filha. O homem então, segundo a polícia, pegou duas facas e colocou no pescoço do bebê.

Foi feita tentativa de negociação para que ele se entregasse e libertasse a criança, mas o homem acabou jogando a filha no chão. Com o impacto, a menina desmaiou. Quando o homem voltou a se aproximar da bebê com a faca na mão, os policias entraram no local e conseguiram imobilizá-lo.

A bebê foi levada para o hospital da cidade ainda desacordada, mas no trajeto até a unidade, voltou a respirar.

Por conta do estado de saúde, ela foi transferida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Rio Branco. Ao g1, a direção da unidade informou que a menina passa por exames para ver se teve alguma lesão interna, que está sendo acompanhada por pediatra e não corre risco de morte.

O homem foi levado para a delegacia de Sena Madureira, junto com as duas facas usadas no crime.

A delegada Mariana Gomes, responsável pelo caso, disse que vai ouvir o homem ainda neste domingo e adiantou que ele deve ser indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio contra menor de 14 anos, por lesão corporal contra a mulher e também por ameaça a uma testemunha.