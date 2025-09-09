Blocos de meios-fios e estaca produzidos com plástico reciclado chamam a atenção na Expo Xapuri





Inovação, criatividade e cuidado com o meio ambiente também movimentaram o Espaço Indústria, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), nas quatro noites da 1ª Expo Xapuri, finalizada no domingo, 7. Ao longo do evento, produtos ecológicos e ambientalmente corretos chamaram a atenção do público na feira: blocos de meios-fios e estacas produzidos com plástico reciclado que podem ser utilizados em obras da construção civil e ter outras finalidades.

A ideia é do empresário Damião Benigno, proprietário da Brasil Norte, que tem atuação na princesinha do Acre, município símbolo da preservação ambiental. De acordo com ele, a idealização dos produtos veio a partir da importância de ações práticas que concretizem a consciência ambiental e a falta dos itens, como meio-fio, em espaços públicos ocasionada pela deterioração causada pelo tempo nos objetos que são feitos com a utilização de matéria-prima convencional.

A partir disso, ele iniciou uma longa pesquisa durante o ano de 2023 com vários testes. Após alcançar os resultados desejados, a produção dos primeiros exemplares foi realizada em maio de 2024. No total, 10 meios-fios e oito estacas foram fabricados com pneus, garrafas pets, embalagens diversas e até brinquedos quebrados coletados por ele e a esposa por toda a Xapuri. Logo em seguida, ele realizou a instalação dos produtos em casa e em outros locais.

“A ideia é evitar que materiais plásticos sejam descartados em aterros, rios, igarapés ou áreas de floresta de forma irresponsável e tenham um redirecionamento para fabricar esses itens. Além de ajudar a reduzir a sobrecarga no meio ambiente, esses meios-fios e estacas também têm a vantagem de ter uma durabilidade bem maior que os itens feitos com concreto ou madeira, já que produtos como a garrafa pet levam 400 anos ou mais para se decomporem”, destacou Benigno.

O objetivo do empresário é capitalizar recursos para iniciar uma produção em larga escala na cidade de Xapuri e ver as criações utilizadas em obras de diversos segmentos para ajudar no trabalho de preservação da natureza. “Agradeço muito o governo, através da Seict, por dar esse apoio importante de mostrar a minha criação aqui na Expo Xapuri, as pessoas se interessaram muito, tirei dúvida e expliquei para muita gente. Nem sempre tenho essa oportunidade”, disse ele.

Na Expo Xapuri, foram expostos meios-fios de 60 cm, com 8 kg; 70 cm, com 9 kg, e 80 cm, com 12kg, além da estaca de 2.20 m de altura, no mesmo padrão das tradicionais. Titular da Seict, o secretário Assurbanípal Mesquita elogiou a iniciativa do empreendedor. Segundo o secretário, o Estado dará o apoio necessário para que o empresário faça o patenteamento dos itens e atraia investimentos que tornem a ideia em um trabalho de grande porte com geração de emprego e renda.

“São produtos inovadores, com um diferencial e potencial grande. Esses meios-fios e estacas são a materialização de como a economia pode ser fortalecida a partir da inovação. Quando conseguimos aliar sustentabilidade, criatividade e geração de oportunidades, mostramos que é possível transformar desafios em soluções. O papel do governo é justamente apoiar iniciativas como essa, que unem preservação ambiental e desenvolvimento econômico”, finalizou Mesquita.

