Vice-governadora Mailza prestigia desfile de 7 de Setembro em Cruzeiro do Sul e reforça defesa da democracia





A Praça Orleir Cameli e a Avenida Rodrigues Alves ficaram tomadas pela população de Cruzeiro do Sul, neste domingo, 7, durante o desfile cívico-militar em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil.

Representando o poder Executivo, a vice-governadora Mailza Assis participou do ato em carro aberto do Exército, ao lado de autoridades civis e militares, e reforçou a defesa da democracia e do espírito patriótico.

“Esse é o momento da gente comemorar, refletir sobre a independência e valorizar esse marco histórico do nosso Brasil. Reconhecer as dificuldades, mas também valorizar as conquistas e resgatar o sentimento de pátria que nós tanto precisamos. A democracia é necessária, principalmente em tempos turbulentos, e hoje é um dia de celebrar a paz, o equilíbrio e o respeito ao próximo”, afirmou Mailza, que pela manhã também havia acompanhado o desfile em Rio Branco.

Ao lado da vice-governadora estiveram o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, a vice-prefeita Delcimar Leite, o coronel de infantaria Gustavo Moreira Matias, comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, a coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves, comandante-geral da Polícia Militar do Acre, e o coronel Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Desfile militar e cívico

A solenidade teve início com o desfile das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, seguidos pelas forças auxiliares: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, foi a vez do desfile cívico, que reuniu estudantes das redes municipal e estadual de ensino, além de entidades da sociedade civil organizada.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do ato para os cruzeirenses. “Setembro é um mês especial para nós brasileiros, em que celebramos a independência, a liberdade e a democracia. Este ano, vemos não só as instituições militares, mas também as escolas e a participação massiva do nosso povo, o que engrandece ainda mais a festa”, disse.

Orgulho da população

Moradores de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos prestigiaram o desfile em clima de festa e emoção. A estudante Raquel da Silva Barbosa, recém-chegada de Porto Walter, participou pela primeira vez da celebração na cidade. “Vim de mudança para cursar faculdade aqui e aproveitei para vir. É uma festa bonita, estou gostando muito”, relatou.

Já Alciete Mesquita da Silva levou toda a família para assistir ao filho, de 21 anos, desfilar pelo Exército. “É o segundo ano que ele participa. No primeiro eu não consegui ver, mas desta vez a família inteira veio prestigiar”, contou, emocionada.

Símbolo de patriotismo

O desfile de 7 de Setembro em Cruzeiro do Sul reforçou o sentido de unidade nacional, com apresentações que lembraram o processo histórico da independência e o papel das Forças Armadas e das instituições civis na construção do país.

Mailza concluiu ressaltando o valor da presença popular. “Cruzeiro do Sul realiza uma festa linda, marcada pela participação da população. É uma das datas mais importantes para nós, brasileiros, e fico feliz em celebrar esse momento ao lado do povo do Juruá.”





































