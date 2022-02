Boletim deste domingo (13) registra mais seis mortes por Covid-19 no Acre

Mais seis mortes pela doença foram registradas no boletim deste domingo (13) — Foto: Odair Leal/Secom

Mais seis mortes pela Covid-19 foram confirmadas no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deste domingo (13). Com apenas 13 novos casos do novo coronavírus, o número de infectados segue baixando, após vários dias registrando alta. O número de infectados saiu de 110.430 para 110.443 e o de mortes aumentou para 1.923.

Subiu para 118 o número de exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Em todo o estado há 83 pessoas internadas, das quais 81 com teste positivo, conforme o boletim.Registros de mortes por Covid mês a mês no AcreDados são de janeiro a dezembro de 2021 e janeiro de 2022727213113125425426726713313376766161151524247733332020Janeiro de 2021Fevereiro de 2021Março de 2021Abril de 2021Maio de 2021Junho de 2021Julho de 2021AgostoSetembroOutubroNovembroDezembroJaneiro de 2022050100150200250300Fonte: Sesacre

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 77%. Dos 30 leitos de UTI existentes, 23 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 110.373 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 212, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,8%.

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 38 Assis Brasil 24 Brasiléia 46 1 Bujari 17 Capixaba 17 Cruzeiro do Sul 180 Epitaciolândia 37 Feijó 66 Jordão 2 Mâncio Lima 34 Manoel Urbano 15 Marechal Thaumaturgo 13 Plácido de Castro 21 Porto Acre 40 Porto Walter 7 Rio Branco 1.130 5 Rodrigues Alves 14 Santa Rosa do Purus 7 Sena Madureira 85 Senador Guiomard 43 Tarauacá 49 Xapuri 33 Total 1.923 6

Mortes

Os óbitos registrados no boletim ocorreram em Rio Branco e Brasileia, todos com idades entre 55 e 80 anos.

Vítimas

Natural de Rio Branco, E.S.L, de 80 anos, foi internado no dia 1° de fevereiro e faleceu no dia 11 de fevereiro, no Pronto Atendimento da Unimed.

Natural de Brasiléia, I.N.A, de 67 anos, foi internado no dia 4 de fevereiro e faleceu no dia 11 de fevereiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Natural de Rio Branco, S.C.C, de 63 anos, foi internado no dia 7 de fevereiro e faleceu no dia 12 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Natural de Rio Branco, R.S.B, de 55 anos, foi internado no dia 7 de fevereiro e faleceu no dia 12 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Natural de Rio Branco, M.J.S.L, de 60 anos, foi internado no dia 9 de fevereiro e faleceu no dia 12 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Natural de Rio Branco, A.L.L, de 79 anos, foi internado no dia 7 de fevereiro e faleceu no dia 12 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.564

Xapuri – 1.712

Tarauacá – 1.615

Mâncio Lima – 1.577

Acrelândia – 1.537

Casos de Covid-19 por cidades

Cidades Total Acrelândia 2.392 Assis Brasil 1.932 Brasiléia 3.532 Bujari 1.503 Capixaba 816 Cruzeiro do Sul 9.588 Epitaciolândia 1.802 Feijó 3.669 Jordão 717 Mâncio Lima 3.046 Manoel Urbano 949 Marechal Thaumaturgo 1.534 Plácido de Castro 2.501 Porto Acre 1.969 Porto Walter 557 Rio Branco 53.170 Rodrigues Alves 1.031 Santa Rosa do Purus 1.029 Sena Madureira 6.909 Senador Guiomard 1.459 Tarauacá 6.982 Xapuri 3.356 Total 110.443

Fonte: SesacreVeja os casos novos registrados mês a mês no AcreJaneiro de 2021 a dezembro de 2021 e janeiro de 2022Casos novos registrados6.8476.8479.0679.06712.12312.1238.1468.1464.7214.7213.0323.0321.5851.58568268210110112612616316317117112.87612.876Casos de 2020 e 2021Janeiro de 2021Fevereiro de 2021Março de 2021Abril de 2021Maio de 2021Junho de 2021Julho de 2021Agosto de 2021Setembro de 2021Outubro de 2021Novembro de 2021Dezembro de 2021Janeiro

