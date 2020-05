Bombeiro é o primeiro infectado por covid-19 em Brasiléia

Em um vídeo divulgado pela assessoria da prefeitura de Brasiléia, a prefeita do Município, Fernanda Hassem, fala do primeiro caso positivo contraído por um bombeiro militar que mora no Bairro Ferreira da Silva, parte alta da cidade.

Segundo a gestora, teria recebido a notícia durante por volta das 13 horas deste sábado, dia 9, e em seguida gravou o vídeo para anunciar ao munícipes. “…estou compartilhando através sesse vídeo, uma informação não muito agradável. (…), recebi a notícia do primeiro caso positivo par covid-19, trata-se de um bombeiro militar de 49 anos (…) que mora em Brasiléia mas trabalha em Rio Branco”.

Complementou que o município está trabalhando desde o primeiro dia para a população passasse a se cuidar, uma vez que Decretos foram publicados e se faz necessário mudanças de hábitos, com usar a máscara e higienização na rua e ao voltar para casa.

“Eu preciso fazer um apelo a você cidadão de Brasiléia, é preciso união de todos nós…”, diz a gestora no vídeo, alertando as pessoas que estão descumprindo os Decretos, que estão frequentando espaços públicos e se caso seja necessário sair de casa, saiam protegidos.

