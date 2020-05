Prefeita de Brasiléia poderá suspender alvarás de comércios que não cumprirem Decretos

Após a confirmação dos dois primeiros casos na cidade vizinha de Epitaciolândia nesta quinta-feira, dia 7, pela Sesacre, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), concedeu entrevista em seu gabinete para falar do momento e da preocupação junto aos munícipes.

Com semblante de preocupação, a gestora falou do pode vir e está para fazer caso alguns não tomem as devidas providencias para conter e ajudar no combate ao vírus covid-19. “Não posso deixar de demonstrar meu descontentamento ao ir até parte alta da cidade e ver que muitas pessoas parecem que estão em outro planeta, andando tranquilamente sem máscara, com crianças e sem a mascara”, disse.

Em relação ao endurecimento da fiscalização, Fernanda Hassem foi enfática em dizer que se for necessário, irá fazer valer a Lei e o que tiver ao seu alcance para salvar vidas. Confirmou que alguns estabelecimentos foram visitados e notificados, caso houver reincidência do proprietário, poderá suspender o seu alvará pelo tempo necessário.

“Tivemos que suspender aulas, atividades socioculturais, temos centenas de crianças e idosos em casa e aumentou os casos de violência doméstica. Recebo cartas e mensagens de moradores reclamando querendo saber quando voltaremos a normalidade e isso me parte o coração”, desabafou.

Destacou também que o vírus pode estar entre nós e será questão de dias, ou horas, aparecer pela cidade de Brasiléia. Em relação a notícias “fake news”, comentou que estará judicializando algumas pessoas por espalharem boatos infundados sobre a administração e funcionários, em grupos de WhatsApp e outros meios sociais na internet.

No vídeo, Fernanda Hassem abrange outros temas e o foco principal, é a preocupação com os munícipes de Brasiléia, que devem ficar em casa e sair somente o necessário, sempre usando máscara. “Nossa rede de atendimento é pequena e estamos fazendo o possível para que não tenhamos nenhum caso aqui em Brasiléia, mas, preciso que as pessoas compreendam a gravidade do problema se cuidando”, finalizou.

