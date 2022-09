Bombeiros atendem terceira ocorrência em menos de um mês envolvendo gás boliviano

Por Alexandre Lima

Na tentativa de economizar, muitos populares estão buscando meios clandestinos mesmo sabendo que estão colocando suas vidas em risco, além de seus familiares seguido de uma possível perca de patrimônio.

O Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão vem recebendo pedidos de ajuda para combater princípios de incêndios relacionado a botijas de gás domésticos adulterados. Na tentativa de lucrar praticando serviço clandestino, alguns estão adulterando essas botijas transferindo gás boliviano, para o recipiente brasileiro de forma inadequada e perigosa.

Em um dos três casos registrados recentemente, foi um princípio de incêndio após o proprietário ligar uma fritadeira e não havia observado que estava havendo vazamento de gás.

Pois o gás boliviano não contém cheiro, já que nele não possui o aditivo mercaptano (gás responsável pelo odor característico do gás de cozinha). No segundo, a botija de gás brasileira simplesmente explodiu, já que havia sido realizado o transbordo de gás boliviano para a botija brasileira.

Porém, quando o nosso gás acaba, “as nossas botijas continuam com pressão interna, e esse serviço de recarga irregular é um tremendo perigo já que não tem medição de pressão, e simplesmente completam com o gás boliviano deixando a botija brasileira com altíssima pressão”, contou um dos bombeiros que atendeu essa última ocorrência.

No último sábado (24), mais uma ocorrência foi registrada, dessa vez no bairro Leonardo Barbosa. No local haviam várias botijas de gás boliviano e brasileira, foi observado pelos bombeiros que atenderam a ocorrência que, uma das botijas rompeu toda a válvula de retenção do gás, o que não é comum acontecer. Tudo indica que rompeu após alta carga de pressão.

Esse tipo de serviço clandestino além de ser irregular, as pessoas estão colando suas vidas em riscos, além dos prejuízos de seus patrimônios. Todo o serviço de transbordo de gás só deve ser feito por empresas qualificadas.

Desta vez, o local onde os bombeiros foram acionados, o sinistro foi registrado no fundo do quintal onde possivelmente acontece o pissivel ‘envasamento clandestino’. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

