Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o judiciário lança o “Projeto Anjo Azul” em Epitaciolândia

Por Paula Alcântara

Marco importante na história do município de Epitaciolândia, foi lançado na tarde de sexta-feira, 23, o projeto Anjo Azul. A prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria de saúde em parceria com o judiciário iniciou em julho de 2022, atendimento às crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Definido pela ciencia como distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social.

Graças à importante parceria com o poder judiciário, através da magistrada Dra. Joelma Ribeiro, o prefeito Sérgio Lopes assumiu o desafio junto às mães para que ações voltadas a esse importante atendimento fossem iniciadas.

Tomadas por muita emoção todos os presentes receberam os relatórios da Fonoaudióloga Fabiana Xavier, que está atuando no município desde o mês de julho. Também tiverem a informação da contratação da psicóloga Danusa que atuará junto às essa clientela para fortalecer os atendimentos.

Em seu depoimento o prefeito Sérgio Lopes ressaltou a expectativa, de ainda em 2022 inaugurarem no município um Centro de Atendimento à Pessoas com Aspectro Autista.

