Bombeiros fazem buscas por jovem que sumiu em rio após canoa que estava com família afundar

O Corpo de Bombeiros faz buscas pela jovem Eliziane Moreira do Vale, de 21 anos, que sumiu no Rio Juruá, nessa quarta-feira (11), após a canoa que ela estava com a família afundar no manancial.

O acidente ocorreu por volta das 11h dessa quarta quando a família descia no sentindo Foz do Paraná para Rodrigues Alves. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação que eles estavam colidiu contra um tronco de árvore e acabou naufragando.

Na canoa estavam duas irmãs com seus maridos e cada casal levava uma criança, ou seja, seis pessoas.

“Os cinco conseguiram se salvar, mas infelizmente essa jovem ainda está desaparecida. As buscas foram realizadas no mesmo dia do acidente e as equipes continuam no local nesta quinta-feira [12] fazendo os mergulhos”, afirmou o subcomandante dos Bombeiros, tenente Ocimar Farias.

