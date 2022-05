Corpo de mulher é achado em avançado estado de decomposição em ramal de Rio Branco

O corpo de uma mulher, que ainda não foi identificada, foi achado na noite desta quarta-feira (11) na região do Ramal do Riozinho, no bairro Amapá, região do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), moradores do local acharam estranho uma grande quantidade de urubus em uma área de mata e, quando chegaram, encontraram o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição.

Os moradores, então, ligaram para o Copom, que acionou uma viatura do 2° Batalhão da Polícia Militar (2ºBMP) para checar a ocorrência. Ainda segundo o Copom, há a suspeita de que a mulher seria usuária de drogas, já que foram encontrados próximo ao corpo alguns cachimbos.

Pela situação em que o corpo se encontrava, ainda segundo o Copom, mulher já estaria morta há algum tempo, mas só vai ser possível saber após o resultado da perícia.

A área foi isolada e o corpo da mulher encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

