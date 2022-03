Prefeito Jerry Correia recebe condecoração do Corpo de Bombeiros do Acre

O prefeito Jerry Correia, recebeu nesta sexta-feira, 25, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Batista. O objetivo da reunião foi tratar assuntos relacionados à Defesa Civil e alguns detalhes sobre a futura instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Assis Brasil.

“Assis Brasil precisa da presença física do Corpo de Bombeiros o mais breve possível. O Coronel Batista é sensível a essa questão e tem feito todas as tratativas para implantar uma corporação em nossa cidade”, disse o prefeito.

O Comandante do Corpo de Bombeiros disse que Assis Brasil é a prioridade dentro do planejamento de instalação de novas unidades no Acre.

“Estamos tratando com o prefeito sobre a doação de uma área de terra para construção da estrutura onde será instalada a corporação de Assis Brasil. Tivemos alguns problemas como bloqueio de recursos, além de toda a situação da pandemia. Acreditamos que será possível concretizar esse projeto ainda este ano”, explicou o coronel.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp