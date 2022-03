Assis Brasil ganha curso de marinheiro fluvial pela Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, realizou entre os dias 21 a 24 de março, o curso de Marinheiro Fluvial e Auxiliar de Máquinas e Convés voltado para catraieiros, funcionários públicos, militares e ribeirinhos. O objetivo do curso foi capacitar os participantes no manuseio dos barcos com mais segurança e conhecimento, por meio da ministração de aulas teóricas e práticas.

A capacitação foi finalizada com a entrega de certificados aos participantes e contou com a presença do Prefeito Jerry Correia. Os alunos aprovados receberão a carteira de habilitação para condução de embarcações expedida pela Marinha do Brasil.

