Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia avança na construção da Justiça Desportiva Municipal com apresentação de projeto de lei

jan 20, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia deu um passo importante para o fortalecimento da organização e da transparência no esporte local com a apresentação da proposta do Projeto de Lei que institui a Justiça Desportiva Municipal. A iniciativa foi apresentada na noite desta sexta-feira, 16, no Centro Cultural Sebastião Dantas, durante encontro que reuniu autoridades, representantes do esporte e acadêmicos da área. O projeto foi…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado realiza reunião de planejamento com equipe e defesa civil após Rio Acre ultrapassar cota de alerta em Brasileia

jan 17, 2026
Fronteira

Defesa Civil interdita rua Marechal Rondon após erosão provocada pela cheia do Rio Acre em Brasileia

jan 16, 2026
Fronteira

Nível do Rio Acre atinge cota de alerta em Brasiléia e Prefeitura intensifica monitoramento

jan 15, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende suspeito de lesão corporal grave em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

20/01/2026 Frankly
Fronteira

Brasiléia avança na construção da Justiça Desportiva Municipal com apresentação de projeto de lei

20/01/2026 Frankly
Acre

Fortalecimento da cafeicultura no Acre resulta em crescimento de mais de 390% no Valor Bruto da Produção do café

20/01/2026 Frankly
Acre

Sefaz do Acre integra Comitê Gestor do Simples Nacional

19/01/2026 Frankly