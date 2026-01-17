Prefeito Carlinhos do Pelado realiza reunião de planejamento com equipe e defesa civil após Rio Acre ultrapassar cota de alerta em Brasileia







Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia O prefeito Carlinhos do Pelado realizou, na manhã desta quinta-feira (15), uma reunião estratégica de planejamento e avaliação do Plano de Contingência após o nível do Rio Acre ultrapassar a cota de alerta. O rio atingiu 9,80 metros por volta das 20h da noite anterior e, na manhã desta quinta, já marcava mais de 10,03 metros. A cota de transbordamento no município é de 11,80 metros. A reunião aconteceu na Sala de…







