Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia celebra o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” que homenageia personalidades históricas da região

nov 9, 2025




Por Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na noite da última sexta-feira (31), o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia”, de autoria da professora e escritora Ivana Cristina Ferreira Camelo de Souza. O evento aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas e reuniu dezenas de convidados, familiares e homenageados em uma noite marcada por emoção e reconhecimento. O espaço ficou pequeno diante de tantas…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

UFAC realiza aula inaugural e consolida interiorização do ensino superior em Brasiléia

nov 8, 2025
Fronteira

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

nov 7, 2025
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia dá início à Operação Inverno 2025 com ações de limpeza e manutenção nos bairros

nov 6, 2025

VEJA TAMBÉM

Fronteira

Brasiléia celebra o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” que homenageia personalidades históricas da região

09/11/2025 Frankly
Acre

Segurança Pública conclui 25º edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública

09/11/2025 Frankly
Acre

Governo passa a ofertar exame de CPRE na capital e avança nas filas de espera

08/11/2025 Frankly
Policial

Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia – Polícia Civil do Estado do Acre

08/11/2025 Frankly