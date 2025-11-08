Noticias da Fonteira

UFAC realiza aula inaugural e consolida interiorização do ensino superior em Brasiléia

nov 8, 2025




Por Fernando Oliveira- Secom/ Prefeitura de Brasileia Fotos: Gilberto Lobo/ UFAC A Universidade Federal do Acre (UFAC) realizou, nesta sexta-feira (31), a aula inaugural dos cursos de Licenciatura em Educação Física e Licenciatura em História em Brasiléia, por meio do Programa de Interiorização da UFAC, que leva ensino superior público e gratuito para municípios fora da capital. As turmas fazem parte de um projeto financiado com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen…



