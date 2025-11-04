Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia encerra Outubro Rosa com atendimentos e ações de valorização da saúde da mulher

nov 4, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (30) o encerramento das atividades do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. As ações ocorreram na UBS José Maria de Souza Santos e na UBS Pedro Oliveira, localizada no Km 68. Durante a programação, as mulheres participaram de…



