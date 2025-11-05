Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco

nov 5, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia Nesta terça-feira (04), o município de Brasiléia foi palco do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma verdadeira celebração da inclusão, do talento e da força de vontade. O evento reuniu atletas-estudantes, famíliares e a comunidade em um dia marcado por emoção, aprendizado e superação. Promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e pela Secretaria Extraordinária de Esportes e…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Brasiléia encerra Outubro Rosa com atendimentos e ações de valorização da saúde da mulher

nov 4, 2025
Fronteira

28 de outubro: Dia do Servidor Público!

out 28, 2025
Fronteira

Governo do Estado fortalece parceria com a ACEBRA e impulsiona desenvolvimento do Alto Acre

out 27, 2025

VEJA TAMBÉM

Fronteira

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco

05/11/2025 Frankly
Acre

Vice-governadora Mailza prestigia torneio de futebol durante festividades pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo

05/11/2025 Frankly
Acre

Governo do Acre promove curso sobre indicação e execução de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual

04/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil e GAECO deflagram Operação Centúria no Vale do Juruá e prendem 12 pessoas ligadas a facção criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre

04/11/2025 Frankly