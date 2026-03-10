Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia sedia final da Supertaça de Futsal e conquista título no masculino e Rio Branco vence no feminino

mar 10, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/Prefeitura de Brasileia Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, foi neste final de semana o palco principal das grandes finais da Supertaça de Futsal, competição promovida pelo Governo do Estado que reuniu equipes de todas as regionais. A decisão movimentou o ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa e terminou com festa para a torcida da casa no masculino, enquanto no feminino o título ficou com a equipe da capital. Na final…



