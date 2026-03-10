Noticias da Fonteira

Fronteira

Colônia de Pescadores de Brasiléia reivindica a liberação das carteiras profissionais

mar 9, 2026
Frankly Sousa

Mais de 100 pescadores no município de Brasileia estão enfrentando o cancelamento ou a retenção de suas carteiras de pescador profissional. Isso os impede de pescar legalmente e, consequentemente, de receber o benefício do seguro-defeso, afetando sua principal fonte de renda.

O presidente da colônia de pescadores, Sebastião, e o pescador Rodrigo relatam as dificuldades e pedem que os órgãos responsáveis, como a Superintendência da Pesca, analisem cada caso com mais atenção, já que se tratam de pescadores experientes que dependem exclusivamente dessa atividade.

• Situação crítica: Mais de 100 pescadores em Brasileia com carteiras canceladas ou retidas.

• Impacto econômico: Impossibilidade de pescar legalmente e perda do seguro-defeso.

• Apelo: Necessidade de revisão dos casos pela Superintendência da Pesca e maior agilidade nas análises.

• Relatos: Depoimentos reforçam a dependência da pesca para a sobrevivência dessas famílias.

