Caminhonete de médico pré-candidato a deputado federal no AC cai em desvio da BR-317

A caminhonete Amarok dentro da qual trafegava o médico Fábio de Rueda, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, caiu dentro de uma vala aberta na BR-317, na altura do quilômetro 120, em frente à fazenda Três Meninas, na noite deste sábado. Era por volta das 20h quando aconteceu o acidente. O motorista não percebeu o desvio e passou direto. Rueda foi socorrido minutos depois pelo deputado estadual Antônio Pedro, pelo prefeito de Capixaba, Manoel Maia, ambos do mesmo partido, além do empresário Ailson Mendonça. Os passageiros tiveram apenas ferimentos leves.

Doutor Rueda vinha do Alto Acre, onde passou o dia em agendas juntamente com Antônio Pedro e outros políticos da região que lhe apoiam. Ninguém quis passar mais informações sobre o acidente.

Rueda é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. É especializado em cirurgia cardiovascular e estimulação cardíaca eletrônica implantável, além de mestre em ciências da saúde. Ele é um dos responsáveis pela implantação dos serviços de cardiologia intervencionista, estimulação cardíaca e cirurgia cardiovascular aqui no Acre. Já realizou pelo menos 1,5 mil cirurgias cardíacas de ‘peito aberto’ em adultos e crianças, incluindo implantes de marca-passos em pacientes dos 22 municípios.

