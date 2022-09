Candidato ao Senado, Dr. Jenilson é abraçado pela militância de Flaviano Melo em bandeiraço

Com uma candidatura que cresce dia após dia nesta reta final da campanha, Dr. Jenilson Leite (PSB), que disputa vaga no Senado Federal, tem conquistado e consolidado apoio dos eleitores acreanos.

Na tarde desta terça-feira (20), Dr. Jenilson participou de um bandeiraço no bairro São Francisco, promovido pelos apoiadores do deputado federal Flaviano Melo (MDB), que concorre à reeleição.

O candidato ao Senado foi abraçado pela militância do Velho Lobo.

“Agradeço à militância do Flaviano pelo apoio e pela recepção nesse bandeiraço. Seguimos andando, dialogando, fazendo uma campanha ao lado do povo e confiantes que vamos sair vitoriosos no dia 2 de outubro”, destacou Dr. Jenilson.

