Acre

Candidatos aprovados no concurso do Iapen entregam documentação

nov 27, 2025


Os candidatos nomeados no dia 13 de novembro, aprovados em concurso, para ocupar os cargos de agente de Polícia Penal e técnico administrativo e operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), já começaram a entregar a documentação necessária na sede da instituição, em Rio Branco, e na Unidade Prisional Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 14 novos servidores deverão comparecer aos locais indicados, para a entrega dos documentos até o dia 5 de dezembro. A data da posse será divulgada posteriormente.

Jonata Vinic foi um dos primeiros candidatos a fazer a entrega da documentação no Iapen. Foto: Crislei Souza/Iapen

Jonata Vinic já fez a entrega da documentação necessária para a posse que ele tanto deseja. Segundo o candidato, ser policial sempre foi um sonho. “É um momento único, especial, passamos por várias etapas e a gente fica muito feliz quando a administração chama a gente pra trabalhar e exercer o cargo que a gente tanto buscou. Desde criança eu tenho vontade de ser policial, de exercer carreira na Segurança Pública e, hoje em dia, passar em um concurso público é algo desafiador, tendo em vista a concorrência, mas é muito gratificante”, afirmou.

Mateus Carvalho segue os passos da mãe que também é policial penal. Foto: Crislei Souza/Iapen

Outro candidato que já esteve na sede do Iapen para a entrega da documentação foi Mateus Carvalho. A inspiração para ser policial penal veio de dentro de casa. “Eu tenho como base minha mãe que já é policial penal, então eu estou seguindo os passos dela. Então é um momento único, especial, que a gente aguardou bastante.”

“O governo tem trabalhado com muita responsabilidade e compromisso. Este momento é mais uma prova disso. O Iapen, certamente, vive mais um grande momento com a chegada dos novos servidores”, disse Marcos Frank Costa, presidente do Iapen.

 

