Governador Gladson Camelí prestigia inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre em Rio Branco

nov 28, 2025


Na tarde desta quinta-feira, 27, o governador Gladson Camelí participou da inauguração da nova sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), instalada no “Bloco D” da Uninorte, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco. A cerimônia marcou um importante avanço na modernização, integração e fortalecimento das atividades da instituição, que atua na defesa dos direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade acreana.

Solenidade realizada em Rio Branco reuniu autoridades, imprensa e servidores do Ministério Público do Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Com mais de 15 mil m² de área construída, o novo prédio reúne em um único espaço todas as Promotorias e Procuradorias de Justiça da capital, além dos setores administrativos, operacionais e de atendimento ao público. A estrutura, distribuída em três blocos de até cinco pavimentos, foi planejada para garantir mais conforto, funcionalidade e acessibilidade, ampliando as condições de trabalho para servidores e membros da instituição, bem como aprimorando o atendimento à população.

Novo prédio da instituição unificou todas as unidades do MPAC. Foto: Clemerson RIbeiro/Secom

Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí parabenizou os servidores do MPAC pela conquista e destacou a relevância do órgão para a sociedade. “Enxergo essa instituição como um mecanismo exemplar da ordem jurídica, do regime democrático e de defesa dos interesses sociais e fico feliz de contribuir por meio do governo do Acre para que esse órgão fundamental seja cada vez mais valorizado e respeitado”, afirmou.

“O dia de hoje é de celebração das conquistas e da oportunidade de construirmos um mundo mais terno e cidadão”, ressaltou Camelí durante a inauguração da sede. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Camelí também elogiou o trabalho do procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, à frente da instituição. “É um homem que honra a instituição e toda a sociedade acreana, entregando para todos nós um legado de trabalho e compromisso com todos”, destacou.

“Agradeço pela relação institucional e diplomática estabelecida nas parcerias entre o governo do Estado e o Ministério Público”, levantou Camelí. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Emocionado, Danilo Lovisaro ressaltou o simbolismo e a importância da nova sede. “Hoje o sonho ganhou morada, experimentamos a materialização de uma conquista que foi rascunho em papéis. Agora essa conquista se ergue diante de todos nós, não como um monumento de concreto e vidro, mas como uma instituição com 62 anos de história”, declarou.

Lovisaro agradeceu a presença do governador Gladson Camelí e a parceria institucional ao longo dos anos. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Ele também enfatizou o caráter integrador do novo espaço, que unifica todas as unidades do MPAC na capital. “Somos fruto de muitas mãos e histórias. Essa nova sede me toca ao unificar todas as unidades da capital, representando tudo que fomos capazes de sonhar juntos nessas mais de seis décadas. Esse espaço une pessoas, facilita o trabalho de quem serve e o acesso de quem precisa ser ouvido”, completou.

“Não é apenas novo, é necessário, mostra que cada detalhe tem motivo de existir. Traduz o nosso compromisso com a modernidade que não esquece o humano”, define Lovisaro. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A inauguração representa um marco para o Ministério Público acreano, consolidando uma nova etapa de estruturação e fortalecimento institucional voltada ao aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.











