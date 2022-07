CARA DE PAU: Após acusar mãe de ser traficante, jovem é preso pela segunda vez em bairro da capital

Através de uma denúncia anônima feita via Copom na noite de sexta-feira (15), uma guarnição da Polícia Militar do 1°BPM ( Batalhão de Polícia Militar), prendeu um jovem em um beco bem conhecido pelos policiais, no bairro Floresta.

Segundo o denunciante, havia uma grande movimentação no local e comercialização de entorpecentes. A polícia se deslocou até o local e encontrou um rapaz portando 14 pacotes de merla.

De acordo com os policiais do grupo tático, esse jovem já tinha sido preso em outro momento, na ocasião, ele afirmou que a droga seria da sua mãe, mas os policiais não acreditaram na versão dele.

Após o flagrante o homem que não teve sua identidade revelada foi conduzido até a Delegacia de Flagrantes – DEFLA

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp