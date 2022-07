ATAQUE NA BAIXADA: Criminosos invadem casa, atiram contra moradores e em seguida ateiam fogo em três casas

Uma família viveu momentos de tensão no final da noite de domingo (17), no bairro Airton Sena, rua do Barro, região da Baixada da Sobral.

De acordo com uma testemunha, os criminosos chegaram em um carro, invadiram a residência, efetuando vários disparos no local. A família fugiu pelos fundos da residência. Um menor de 16 anos que estava próximo ao local, foi atingido por dois disparos. O adolescente foi socorrido por terceiros e levado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Antes de fugir, os bandidos atearam fogo nas três casas que ficavam no mesmo terreno.

A Polícia Militar informou que foi acionada através do Copom, onde o denunciante afirmava que integrantes de uma facção estava realizando um ataque, efetuando vários tiros em uma residência localizada no bairro Airton Sena. Ao chegar no local, a polícia não encontrou nenhuma cápsula deflagrada no chão, somente as duas casas pegando fogo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, e fez a contenção das chamas, duas residências tiveram perdas total, a terceira teve seus bens resguardados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp