Carreata de Petecão mobiliza centenas de veículos e clima “contagiante” chama atenção

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD), e a candidata a senadora Vanda Milani (PROS), participaram na tarde deste sábado (10) da maior carreata já realizada em Rio Branco da coligação “Com a Força do Povo”, que percorreu vários bairros da capital.

O comboio, com cerca de 900 carros e 150 motocicletas, saiu do conjunto Universitário e percorreu os bairros Mocinha Magalhães, Rui Lino, Tucumã, Bairro da Paz, Conquista, Raimundo Melo, Tancredo Neves, Montanhes, Jorge Lavoucart, Defesa Civil, Xavier Maia, Apolônio Sales, Ouricuri, Chico Mendes, Eldorado e São Francisco.

O candidato Petecão considerou o evento como o maior já realizado nessa campanha até agora. “Esse é um dia pra ficar na história, em toda minha trajetória política. Eu nunca vi uma manifestação de apoio tão grandiosa. Essa aqui é a pesquisa que eu acredito. Eu não tenho dúvida, nós vamos vencer essa eleição!”, declarou.

A candidata ao Senado,Vanda Milani, considerou o evento uma prova do crescimento da candidatura dela e de Petecão. “A cada dia, fica mais claro que o povo do Acre abraçou esse projeto. Todo dia a gente recebe novas adesões. A prova está aí com a maior carreata dessa eleição até agora. Vamos vencer!”, declarou Vanda.

A carreata também contou com a presença de comitivas de vários candidatos a deputado estadual e federal. Além do grande número de veículos que participou da mobilização, chamou a atenção o clima alegre da militância e o colorido dos veículos, tod

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp