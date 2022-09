“Caos na saúde de Sena Madureira é caso de polícia e pro Ministério Público”, diz Jorge Viana

Cumprindo agenda no município de Sena Madureira nesta segunda-feira, 12, o candidato ao governo do Acre pela Federação da Esperança, Jorge Viana (PT), visitou as instalações do Hospital João Câncio e se indignou com o descaso na saúde do município.

“A situação é de completo abandono, mesmo depois do teto ter caído e de uma pessoa ter morrido vítima do descaso desse governo, nada foi feito”, disse Jorge Viana.

O candidato denunciou que os pacientes estão acomodados em espaços inadequados, expostos a riscos de novos acidentes.

“O que tá acontecendo com a saúde do município e especificamente com o Hospital João Câncio, é caso de polícia, o Ministério Público precisa intervir antes que mais pessoas morram”, alertou Viana.

Há duas semanas o teto do Hospital João Câncio desabou em cima de um paciente, que morreu vítima desse acidente.

“O drama da saúde que afeta o Acre inteiro, vai ser enfrentado com muita responsabilidade por mim e pelo Marcus Alexandre a partir do ano que vem, é lamentável ver o que tá acontecendo na saúde no estado inteiro, descaso e abandono por esse governo tem feito muitas vítimas, isso é inaceitável, pontuou Viana.

Jorge Viana disse ainda que os servidores da saúde precisam de toda atenção, respeito e apoio porque eles são fundamentais no processo de reconstrução de uma boa saúde.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp