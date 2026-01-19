Carreira não é corrida: é construção de autoridade





Por Cristiany Sales*

O mercado costuma valorizar quem sobe rápido, mas raramente observa quem consegue se sustentar ao longo do tempo. A ascensão acelerada virou símbolo de sucesso, enquanto a maturidade profissional segue quase invisível. No entanto, cargos não formam líderes; eles apenas revelam quem está preparado para ocupá-los. Carreira não é movimento contínuo, é estrutura construída com método, consciência e responsabilidade.

A performance técnica, embora essencial, deixou de ser diferencial e passou a ser requisito básico. Em um ambiente cada vez mais complexo, o que distingue profissionais que avançam de forma consistente é a capacidade de se relacionar, comunicar, influenciar e gerar valor além da própria função. Quem domina apenas a execução corre o risco de permanecer restrito ao operacional, mesmo sendo altamente competente.

Muitos profissionais trabalham intensamente, entregam resultados relevantes e, ainda assim, permanecem invisíveis. Isso acontece porque esforço não garante reconhecimento. Valor precisa ser percebido, compreendido e comunicado. Posicionamento estratégico, leitura de contexto e clareza sobre o impacto do próprio trabalho são elementos decisivos para que o talento deixe de ser silencioso e passe a ser reconhecido.

Crescer exige consciência. Consciência de comportamento, de escolhas, de comunicação e de impacto. Profissionais maduros aprendem a pedir feedback sem defensividade, a mostrar resultados sem vaidade e a assumir desafios sem depender de validação constante. Liderança não nasce da pressa, mas da capacidade de sustentar complexidade, lidar com diferenças e tomar decisões equilibradas.

Trajetórias sólidas são construídas por quem aceita o desconforto certo: enfrentar problemas difíceis, dialogar com quem pensa diferente, rever rotas quando necessário e aprender continuamente. Crescer não é apenas avançar de cargo, é ampliar repertório, responsabilidade e influência. Cada passo precisa ser sustentado por coerência entre discurso, prática e entrega.

Subir certo é escolher consistência em vez de velocidade, influência em vez de título e autoridade em vez de vaidade. Cargos mudam, estruturas se transformam, mas a reputação construída permanece. Quem entende isso deixa de disputar posições e passa a construir legado. Porque, no fim, não é o cargo que define a carreira, mas a forma como ela é construída.

Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.); pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; graduada em Direito e Pedagogia

