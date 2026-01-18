Noticias da Fonteira

Acre

O renascimento cultural do Povo Shawãdawa pelo olhar fotográfico

jan 18, 2026


O 6º Festival Kãda Shawã Kaya, na Aldeia Foz do Nilo, município acreano de Porto Walter, marcou um momento importante para o Povo Shawãdawa. Durante quatro dias, entre 8 e 11 de janeiro, os indígenas celebraram sua cultura ancestral por meio de pinturas corporais, vestimentas originais, arcos e flechas, cantos e danças inspiradas na rica natureza da floresta.

6º Festival Kãda Shawã Kaya. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Toda essa profusão de cores e formas foi captada pelas lentes do fotógrafo Cleiton Lopes, da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Mesmo imerso na floresta, em condições adversas, o profissional montou um verdadeiro estúdio fotográfico para registrar os melhores momentos do Festival Kãda Shawã Kaya, com foco, sobretudo, nos personagens que participaram das festividades.

Os aspectos humanos e criativos do povo Shawãdawa foram registrados com sensibilidade. O resultado é um arquivo fotográfico que servirá de referência para quem quiser estudar a cultura dos povos originários do Acre.

Cultura do povo Shawãdawa no 6º Festival Kãda Shawã Kaya. Foto: Cleiton Lopes/Secom

A beleza indígena e o vigor desse povo, que sofreu no passado um massacre cultural, não podendo praticar os seus costumes, espiritualidade e idioma, passaram por uma regeneração profunda nos mais recentes anos.  E o olhar do fotógrafo Cleiton capturou esse renascimento com detalhes, numa sinfonia de imagens que revelam para o mundo a alma da cultura Shawãdawa.

O concurso de beleza nas vestimentas originais, a disputa de arco e flecha, as brincadeiras, as danças e cantorias, as pinturas corporais, as cerâmicas e artesanatos estão detalhados nas fotos do profissional da Secom, constituindo um registro antropológico que servirá de espelho para as futuras gerações da Nação Shawãdawa, conhecidos como “Arara”.

Povo Shawãdawa no 6º Festival Kãda Shawã Kaya. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Um dito popular afirma que uma imagem vale mais do que mil palavras. Nas fotos produzidas por Cleiton Lopes, está impressa uma história de lutas para a afirmação cultural de um povo que transcende o tempo cronológico.

6º Festival Kãda Shawã Kaya, realizado entre 8 e 11 de janeiro de 2026. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Na verdade, nesse simples registro fotográfico, estão as almas de homens, mulheres e crianças que fizeram da conexão com a natureza um suspiro de amor e alegria para seguir a jornada da construção dos valores do Povo Shawãdawa.











The post O renascimento cultural do Povo Shawãdawa pelo olhar fotográfico appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governador Gladson Camelí acompanha subida do Rio Acre e reforça ações de apoio às famílias

jan 18, 2026
Acre

Mutirão de cistoscopia amplia acesso ao diagnóstico e acompanhamento de pacientes na Fundhacre

jan 17, 2026
Acre

Estado e Prefeitura fortalecem planejamento para período de cheias em Cruzeiro do Sul

jan 17, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

O renascimento cultural do Povo Shawãdawa pelo olhar fotográfico

18/01/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre apreende carga de sebo bovino avaliada em R$ 200 mil e prende suspeito por receptação e uso de documento falso – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

18/01/2026 Frankly
Acre

Governador Gladson Camelí acompanha subida do Rio Acre e reforça ações de apoio às famílias

18/01/2026 Frankly
Acre

Mutirão de cistoscopia amplia acesso ao diagnóstico e acompanhamento de pacientes na Fundhacre

17/01/2026 Frankly