Carro despenca de barranco e quase cai em cima de casa em Cruzeiro do Sul

Por ac24 Horas

Por Sandra Assunção

Na noite desta sexta-feira, 23, um carro despencou de um barranco na Estrada Nova Olinda, no Bairro Boca da Alemanha em Cruzeiro do Sul e por pouco não cai em cima de uma casa. O veículo ficou totalmente na vertical mas nem o condutor, enfermeiro Helinton Lopes do Nascimento, nem moradores da residência ficaram feridos e não foram levados para atendimento médico.

Segundo o chefe da 1° Circunscrição Regional de Trânsito- Ciretran, Izaías Queiroz, o motorista perdeu o controle do veículo. “O condutor transitava sentido cemitério/Cidade da Justiça e perdeu o controle do carro”, citou

Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para fazer a remoção do veículo.

