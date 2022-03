Cheia do Rio Envira já atinge mais de 700 pessoas em Feijó, interior do Acre

Cheia do Rio Envira deixa dois bairros atingidos em Feijó — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

A cheia do Rio Envira que ultrapassou a cota de transbordo, que é de 12 metros, no inicio desta semana já atinge pelo menos 720 moradores, segundo informações do Corpo de Bombeiros do município.

O manancial chegou à cota de 12,34 metros na manhã desta sexta-feira (18) e fez com que subisse também o número de famílias desalojadas que saltou de quatro para sete, o que corresponde a um número de 28 pessoas que foram removidas e levadas para casas de familiares.

Essa é a segunda vez que o rio transborda na cidade este ano. A primeira foi no dia 23 de fevereiro.

Com a nova subida, dois bairros da cidade voltaram a ser atingidos pelas águas, além de comunidades rurais. Além disso, o Corpo de Bombeiros informou que outros quatro bairros correm risco de alagação, caso o nível do rio continue subindo.

Ainda não há famílias desabrigadas, ou seja, em abrigo público, mas a cidade tem um espaço para caso seja preciso receber os atingidos, que é no estádio.

O comandante do Corpo de Bombeiros do município, tenente Jailton Figueiredo, disse que os bairros afetados são: Aristides e Terminal. Segundo ele, as equipes estão em área monitorando a situação.

“Está tudo pronto. Temos um abrigo mas, por enquanto, não temos pessoas desabrigadas, só desalojadas que nos pediram apoio e foram levadas para a casa de parentes. Temos uma equipe da Defesa Civil aqui justamente para fazer esse trabalho”, disse.

Cheia do Rio Envira já atinge mais de 700 pessoas em em Feijó, interior do Acre — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp