“O presidente Bolsonaro é um grande amigo do Acre”, diz Cameli

Ao chegar à Arena da Floresta, nesta quinta-feira, 18, o governador Gladson Cameli expressou, mais uma vez, sua gratidão por todo apoio que o governo do Acre recebeu do presidente Jair Bolsonaro nos últimos três anos.

“Tive a experiência de estar no parlamento por 12 anos e nunca vi uma equipe do governo federal tão empenhada e rápida na resolução dos nossas demandas”, disse.

Governador disse que Bolsonaro é um grande amigo do Acre. Foto: Wesley Moraes/Secom

“Agora, como governador, só tenho a agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, que é um grande amigo do Acre. De todas as vezes que vamos à Brasília, a maioria dos nossos pedidos sempre são atendidos. Quem mais ganha com isso é a nossa população”, completou o governador.

Agenda presidencial

Após o evento de regularização fundiária, Bolsonaro cumprirá mais duas agendas no estado. Às 16h10, o presidente participa da inauguração de um complexo de comunicação, no centro da capital acreana.

Às 18h, o chefe de Estado prestigiará o Encontro Cristão Fé e Cidadania, organizado pela Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Acre (Ceimadac).

