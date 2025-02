Cinco cidades no escuro: Coronel Ulysses pede esclarecimentos sobre falha no fornecimento de energia

O Deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) apresentou um requerimento de informação ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrando esclarecimentos sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica que atingiu os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. A falha, ocorrida entre os dias 16 e 21 de fevereiro, deixou mais de 150 mil pessoas sem energia e gerou sérios prejuízos para a população e o comércio local.

No documento, Coronel Ulysses questiona as razões para a interrupção do serviço, a falta de comunicação prévia por parte da Energisa e do Ministério e, principalmente, a decisão de desativar as usinas termelétricas antes da consolidação do novo sistema de transmissão. “É inaceitável que a população do Juruá fique refém de um sistema instável, sem qualquer garantia de fornecimento contínuo. Empresas, comerciantes e famílias foram gravemente afetados, e o governo precisa dar respostas”, destacou o parlamentar.

O deputado também cobra informações sobre possíveis compensações aos moradores e empresários prejudicados e quais medidas serão adotadas para evitar novos apagões na região. Segundo ele, a interligação do região do Juruá ao Sistema Interligado Nacional (SIN), feita em dezembro de 2024, deveria garantir maior confiabilidade no abastecimento, mas, na prática, trouxe mais instabilidade.

Agora, o Ministério de Minas e Energia tem prazo regimental para responder aos questionamentos. Enquanto isso, Coronel Ulysses seguirá acompanhando de perto a situação e cobrando providências para que a população do Juruá não volte a sofrer com apagões. “Energia elétrica não é um luxo, é um direito básico. Vamos continuar pressionando até que esse problema seja resolvido de forma definitiva”, afirmou o deputado.*

O Deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) apresentou um requerimento de informação ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrando esclarecimentos sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica que atingiu os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. A falha, ocorrida entre os dias 16 e 21 de fevereiro, deixou mais de 150 mil pessoas sem energia e gerou sérios prejuízos para a população e o comércio local.

No documento, Coronel Ulysses questiona as razões para a interrupção do serviço, a falta de comunicação prévia por parte da Energisa e do Ministério e, principalmente, a decisão de desativar as usinas termelétricas antes da consolidação do novo sistema de transmissão. “É inaceitável que a população do Juruá fique refém de um sistema instável, sem qualquer garantia de fornecimento contínuo. Empresas, comerciantes e famílias foram gravemente afetados, e o governo precisa dar respostas”, destacou o parlamentar.

O deputado também cobra informações sobre possíveis compensações aos moradores e empresários prejudicados e quais medidas serão adotadas para evitar novos apagões na região. Segundo ele, a interligação do região do Juruá ao Sistema Interligado Nacional (SIN), feita em dezembro de 2024, deveria garantir maior confiabilidade no abastecimento, mas, na prática, trouxe mais instabilidade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp